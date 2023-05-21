الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رياح وأتربة تغطى سماء الوادى الجديد

الطقس
الطقس

شهدت محافظة الوادي الجديد اليوم، نشاطًا للرياح المحملة بالأتربة مع انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف مع ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 41 درجة مئوية في بعض المناطق.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كل الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأي حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة تحسبًا لأي حوادث قد تحدث بسبب شدة الرياح في المناطق المتطرفة والمكشوفة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى المراكز، والتنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس، واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كل شكاوى المواطنين.

محافظة الوادي الجديد نشاط رياح مصاحبه بالاتربة تغطي سماء المحافظة انخفاض مستوى الرؤية ارتفاع درجات الحرارة الطقس السيء درجة الإستعداد والطواريء الأجهزة التنفيذية

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