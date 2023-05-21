الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماس كهربائي وراء تفحم مطعم شهير بالمعادي

ماس كهربائي
ماس كهربائي

تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في اندلاع حريق هائل داخل مطعم شهير بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن سبب الحريق هو ماس كهربائي حدث بجهاز التكييف أدى لاندلاع النيران داخل المطعم ولم يسفر عن إصابات أو وفيات وتمّت السيطرة عليه قبل امتداده للمحال المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم في منطقة المعادي، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.

التحقيق مطعم شهير منطقة المعادى حريق

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