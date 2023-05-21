"الإجراءات الصحيحة لسلامة اللحوم الحمراء" دورة تثقيفية بإعلام الخارجة

عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئة العامة للاستعلامات اليوم، ندوة حول الإجراءات الصحيحة لسلامة اللحوم والحفاظ على الصحة العامة بقرية المستقبل شرق بولاق سابقا في الوادي الجديد، حاضر فيها الدكتور عمرو محمود عطية مدير إدارة المجازر بالطب البيطرى وبحضور السيد محمد عبدالتواب رئيس القرية، وغادة بصيط محمد مسئول الإعلام التنموي، تحت إشراف السيدة أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة

بدأ اللقاء بالتهنئة باقتراب عيد الأضحى المبارك وبهذه المناسبة أكد الدكتور عمرو محمود مدير إدارة المجازر بالطب البيطرى، أنه يجب التعامل مع الأضحية بالإجراءات الصحيحة فيجب أن يتم معاينة الأضحية بالشكل الظاهرى من حيث العيون والجلد اللامع.

كما ناشد الدكتور عمرو المواطنين بضرورة ذبح الأضحية فى المجازر حتى يتم الكشف عليها من خلال الطبيب البيطرى هذا بالإضافة لضمان سلامة المواطنين حيث يوجد أمراض مشتركة بين الحيوان والانسان تنتقل عند طريق ملامسة الدم مثل مرض السل الرئوي والصفراء والديدان الشريطية كما يتم الكشف على الغدد الليمفاوية واذا ما ثبت اصابة أى جزء فيتم اعدامه فورا أما التعامل مع اللحوم بعد الذبح فلابد من تشميع اللحوم بعد تقطعيها لقطع صغير من خلال تعريضها للهواء الطلق أو وضعها على رف الثلاجة لمدة من ١٢ - ٢٤ ساعة وبعد ذلك وضعها فى الفريزر وبذلك ستكون صلاحيتها لمدة عام



كما تطرق أنه يجب التعامل الجيد داخل المطبخ وبذلك تخصيص سكين لتقطيع اللحوم وسكين مخصص للخضروات والفاكهة



وفى ختام الندوة أكد مدير إدارة المجازر بالطب البيطرى بالخارجة، أنه توجد حملات تفتيشية عل كافة محلات الجزارة والرياشات للتأكد على سلامة اللحوم قبل عرضها للجمهور، مثمنا الدور الذي يقوم به إدارة المجازر من الرقابة على اللحوم قبل وبعد الذبح.

