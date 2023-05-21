رئيس جامعة الجلالة يستقبل رئيس "أريزونا" الأمريكية

استقبلت جامعة الجلالة الأهلية، وفدًا أمريكيًا رفيع المستوي برئاسة البروفيسور مايكل كرو، رئيس جامعة أريزونا ستيت الامريكية، أكبر جامعة حكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة استثنائية لأول مرة في مصر، وذلك ضمن مساعي جامعة الجلالة للتعاون مع الجامعات الدولية المتميزة.

وتستهدف الزيارة التوسع في التعاون المشترك بين الجانبين، وفتح أفاق جديدة تنعكس على مستقبل ومخرجات التعليم الجامعي في مصر والمنطقة العربية والإفريقية، حيث قطعت جامعة الجلالة شوطًا كبيرًا في التعاون مع جامعة "ايزونا ستيت" الأمريكية، في المجالات التعليمية المختلفة.

وقال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إن جامعة الجلالة تستهدف إعداد جيل من الخريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي، من خلال التعاون والاتفاقيات مع الجامعات الدولية ومن أبزرها جامعة اريزونا ستيت، وهي واحدة من أفضل الجامعات على مستوي العالم، إذ حصدت المركز الأول في الابتكار على مستوي العالم على مدى 7 سنوات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الدكتور الشناوي، أن جامعة الجلالة توفر إمكانية الحصول على "شهادة مزدوجة" من جامعة الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية «Arizona State University»، في عدد من المجالات والبرامج الدراسية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بين الجامعتين، كسابقة شراكة "مصرية - أمريكية" هي الاولي من نوعها.

بدأ العام الجامعي الحالي بخمسة برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى للالتحاق، وذلك في مجالات (الهندسة وعلوم الكمبيوتر وإدارة الأعمال)، والتي تضم برامج (هندسة البرمجيات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية).

وتستفيد الطلاب الملتحقين بهذه البرامج الجديدة بالحصول على (شهادات مزدوجة) لدرجة البكالوريوس من جامعة "مصرية وأمريكية" بدون مغادرة مصر، مع إمكانية سداد المصروفات الدراسية بالكامل بالعملة المصرية، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.

كما تتاح فرصة الاختيار للمجال الدراسي ما بين البرامج التي سيتم تدريسها بالكامل في جامعة الجلالة، وبعض البرامج الأخرى التي ستوفر فرصة السفر والدراسة لمدة عام واحد في جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، حيث أنه من خلال هذه الشراكة "المصرية – الامريكية" يتم تقديم مناهج دراسية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى امتيازات أخرى لربط الطلاب بالبرامج الدولية المبتكرة، وإتاحة فرص وصول الطلاب إلى أحدث تقنيات التعليم العالمي.

ويتيح تعاون الجلالة وأريزونا فرص التبادل الدولي وسهولة التواصل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فضلا عن تجارب البحث العلمي المشترك، والإستفادة من الموارد الهائلة والخبرات المتعددة لجامعة أريزونا ستيت، وأيضاً المزايا التنافسية المؤهلة للخريجين داخلياً وخارجياً، مع وجود أحدث تقنيات التعليم داخل جامعة الجلالة، كما سيتم الاعلان خلال زيارة رئيس جامعة اريزونا عن إضافة برامج آخرى متطورة في مجالات مختلفة، ومنح مقدمة للطلاب المصريين والاشقاء العرب والافارقة.

وشهد فعاليات اليوم واستقبال وفد جامعة اريزونا حضور عدد كبير من الشخصيات الهامة، وممثلين عن كافة السفارات العربية والإفريقية، كما يعقد مؤتمر صحفي "مصري - أمريكي" للإعلان عن آليات التوسع في التعاون المشترك بين الجانبين، وفتح أفاق جديدة ستنعكس علي مستقبل ومخرجات التعليم الجامعي في مصر والمنطقة العربية والافريقية، بالإضافة إلي فتح باب الرد علي كافة الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالسادة الاعلاميين والصحفيين.

خلال استقبال جامعة الجلالة وفد جامعة اريزونا

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