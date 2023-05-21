حبس عاطل وسيدة يتاجران في الهيروين بالمطرية

قررت نيابة المطرية اليوم الأحد حبس عاطل وسيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلوجرام.

وأمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

وأقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المطرية من ضبط سيدة وعاطل وبحيازتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي وسلاح أبيض (مطواة) وهاتفي محمول ، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.