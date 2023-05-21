محافظ الإسكندرية الأسبق يوصي بنظام فردي للمحليات

قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية الأسبق، إن الحديث عن الإدارة المحلية يحتاج لفهم لفلسفة الإدارة المحلية.

وتابع خلال الجلسة الأولى للجنة المحليات لمناقشة قانون المحليات، أنه لابد أن نلتزم بالأنظمة الموجودة، وأن أي أمر جديد يتم بأهواء نظر شخصية تفشل.

وأوضح أنه عند الذهاب إلى اندونيسيا كان الحال أسوأ من حال بلادنا، وقال الوزير المختص هناك ذلك وأكد لهم أن الحل يكمن في تطبيق اللامركزية، وكلمة المحليات هنا تعني اللامركزية.

وأضاف: "لا يوجد نجاح بدون إصلاح الإدارة المحلية، فقد عملت في المجالس المحلية لمدة ٢٠ عامًا كقيادة محلية، وعايشت المشاكل وأعرف جيدًا المشكلات الموجودة في ظل وجود المجالس المحلية من عدمه، وأشفق على المسئولين والمواطنين لعدم وجود مجلس محلي حاليًا".

وتابع: "أوصي أنه لابد من الالتزام بقانون الإدارة المحلية، والنظام الفردي أثبت أنه أفضل من نظام القائمة، والقرى والنجوع لابد من أن يكون المرشح فرديًا".

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.