الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مركز تنمية القدرات بجامعة سوهاج يواصل تنفيذ برنامجه التدريبي لتصميم مقرر إلكتروني

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

يواصل مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج تنفيذ برنامجه التدريبي عن "تصميم وتفعيل مقرر إلكتروني"، والذي يستهدف أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة  المساعدين والمدرسين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية بصورة دورية، بهدف تطوير مهارات واتجاهات أعضاء هيئة التدريس بما يمكنهم من تصميم مقررات إلكترونية تفاعلية تحقق كافة نواتج التعلم لدى الطلاب، وذلك طبقاً لمعايير التقويم الجيدة، مما يخدم ذلك التوجه العام الذي تتبناه الجامعة نحو التعلم الإلكتروني والتحول الرقمي.

- التدريب يتضمن كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن التدريب اشتمل على  العديد من المحاور منها كيفية إعداد وتطوير المحتوى التعليمي، استخدام الحاسب الآلي والبرامج والتطبيقات، وذلك للوصول لصورة المقرر الإلكتروني المطلوب، بالإضافة إلى كيفية تفعيل إستخدامه وطرق وضع أنشطة تفاعلية لتحقيق الأهداف التعليمية واختبارات إلكترونية لتقييم الطلاب، إلى جانب التأكد من تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.

وأشار "عنبر" إلى أن الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية، قدم البرنامج بمشاركة  20 عضو هيئة تدريس، مؤكداً أن التدريب تم  باستخدام البرامج الخاصة بإعداد المقررات الإلكترونية، واتباع الخطوات اللازمة لإعداد المقر التفاعلي، شاملاً النصوص والصور والرسومات والفيديوهات وغيرها من الوسائل التعليمية المساعدة، إلى جانب شرح الأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التعليمية والاختبارات اللازمة لتقييم المخرجات التعليمية.

أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية التحول الرقمي التعلم الإلكتروني الجهود المبذولة الدكتور محمد عبد الوهاب الفيديوهات الكترونية المساعدة

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