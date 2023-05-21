رفعت أبو القمصان: تشكيل المجالس المحلية بالانتخاب ولا مجال للتعيين

قدّم اللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدعوة للحوار الوطني، مثمنًا ما تقوم به إدارة الحوار الوطني.

وأضاف أبو القمصان، خلال كلمته بجلسة المحليات، أن لجنة المحليات بمجلس النواب، ناقشت على مدار 70 جلسة قانون المحليات الجديد.

وطالب أبو القمصان، بالاطلاع على القانون المقدم إلى لجنة المحليات بمجلس النواب من أجل معرفة أهم ما تضمنه من مواد بشأن التقسيمات المختلفة للدوائر المحلية.

من جانبه، إسلام عفيفي، ممثل "مصر الحديثة"، ضرورة الموازنة في العلاقة بين اللامركزية والمركزية وصلاحيات الإدارة المحلية والموازنة، مطالبًا بفض اشتباك في المفاهيم بين الحكم المحلي والمجالس المحلية.

وأضاف: "نأمل إجراء انتخابات حرة نزيهة ومطلوب من كل الأحزاب إعداد كوادر شبابية بأكثر من ٥٠ ألف".

ولفت: "هناك حالة من التعددية تحتاج نوع من الضبط، كما يجب أن نبحث كيفية إغلاق باب الفساد في المحليات إذا كنا نتحدث عن خوض انتخابات المحليات".

وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة.

وتعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.