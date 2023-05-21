609 آلاف جنيه إيرادات شباك التذاكر أمس

تصدر الفيلم السينمائي “يوم 13” للنجم أحمد داوود إيرادات شباك التذاكر أمس السبت في الوقت الذي حققت فيها جميع الأفلام مجتمعة إيرادات بقيمة 609 آلاف جنيه.

وحقق فيلم “يوم 13” أمس إيردات وصلت إلى 296.396 ألف جنيه متفوقا على الأفلام المصرية المعروضة والتي نافست ضمن موسم افلام عيد الفطر الماضي.

وتدور أحداث فيلم “يوم 13” في إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D.

ويشارك في بطولة الفيلم، دينا الشربيني ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وجاء في المركز الثاني فيلم “هارلي” بطولة الفنان محمد رمضان محققا إيرادات بقيمة 119 ألف جنيه.

وجاء فيلم “بعد الشر” بطولة علي ربيع ثالثا بإيرادات بقيمة 121 ألفا وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وبطولة علي ربيع، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وحل فيلم “ابن الحاج أحمد” رابعا في شباك التذاكر بإيرادات بقيمة 51 ألف جنيه وهو من بطولة شيكو وسيد رححب ورحمة أحمد وعدد كبير من النجوم، وتبعه فيلم “رمسيس باريس” بإيرادات 21 ألف جنيه من بطولة هيفاء وهبي وحمدي الميرغني.