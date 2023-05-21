الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بترويج أقراص مخدرة بالمرج

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة المرج اليوم الأحد حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة المرج.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم ، وطالبت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بحوزته 1010 أقراص مخدرة بقصد ترويجها والتربح منها.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط مسجل خطر وبحوزته كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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