الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يهنئ الطالبة إسراء محمد لفوزها بالمركز الأول في مسابقة القرآن الكريم

محافظ أسوان والطالبة
محافظ أسوان والطالبة

هنأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان التهنئة الطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين بالمرحلة الإعدادية التابعة لإدارة أسوان التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسي 2022/2023، نظراً لنجاحها وتفوقها في حفظ القرآن الكريم كاملاً، بالإضافة إلى الأربعين النووية. 

وأثنى اللواء أشرف عطية على جهود مسئولي إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ، وأيضاً للمشرفين القائمين على تدريب الطلاب وكافة المشاركين في تأهيل أبناء أسوان وتجهيزهم للمنافسة في المسابقات المختلفة ، وهو الذى يساهم بشكل مباشر في حصد العديد من المراكز المتقدمة والميداليات والكؤوس على مستوى الجمهورية، مقدماً التهنئة أيضاً لأسرة الطالبة إسراء التي تعتبر نموذجاً مشرف يحتذى به، ومثل أعلى لجميع الطلاب. 

إدارة أسوان أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المركز الأول على مستوى الجمهورية مسابقة القرآن الكريم فوز طالبة مدرسة النور للمكفوفين

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