حبس عصابة سرقة العدادات والأبواب الحديدية

أمرت نيابة شبرا بحبس تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة العدادات والأبواب الحديدية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى قسم شرطة شبرا بلاغًا من أمين مخازن بأحد المستشفيات بدائرة القسم يفيد بسرقة وحدتى تكييف خارجية خاصين بالعيادات الخارجية بالمستشفى، حال إجراء الصيانة الدورية بالتكييفات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمتم كن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم تم استهدافهما وضبطهما وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة العدادات والأبواب الحديدية من داخل العقارات والمصالح الحكومية بأسلوب "الفك" واعترفا بارتكاب عدد 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط كل المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل بمخزن خردة- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية).

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهامهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.