فلاح بالشرقية: أتمنى من القائمين على الحوار الوطني مناقشة إنشاء مصانع بقرى حياة كريمة

قال إبراهيم خليل أبو ناجع، أحد أبناء قرية بحر البقر بمركز الحسينية، بمحافظة الشرقية، إن مركز الحسينية هو أحد المراكز التي شملتها مبادرة حياة كريمة، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما قام به تجاه شعبه، قائلا إنه ومنذ تولي الرئيس السيسي وقد قام بعدة مبادرات لصالح الشعب، بداية من مبادرة 100 مليون صحة، التي نجحت في القضاء على فيروس سي بنسبة 100%، وأشادت بها منظمات الصحة العالمية، مرورًا بالمبادرات الصحية والمجتمعية الأخرى، وصولًا لمبادرة حياة كريمة، والتي نجحت في تغيير شكل الريف المصري.

وأضاف أنه وقبل التطرق للحوار الوطني، لابد من توجيه الشكر للقيادة السياسية، والتي جعلت أهل هذه البلاد يعيشون "حياة كريمة" فعليًا، ونجحت في إصلاح القطاعات المختلفة، كقطاع الصرف الصحي، والغاز الطبيعي والكهرباء ومياه الشرب، قائلا: "ما وصلنا إليه اليوم لم نكن نحلم حتى أن يحدث بعد سنوات".

وتابع: "عندما تعود ابنتي من المدرسة أو الدروس في وقت الليل لم أعد أخشى ما كنت أخشاه بسبب الظلام، حيث أن الآن أصبحت منظومة الإنارة على أعلى مستوى".

وعن الحوار الوطني، قال إبراهيم خليل إنه يتمنى من القائمين على الحوار الوطني مناقشة إنشاء سلسلة مصانع في قرى حياة كريمة بصفة عامة، وفي قرى بحر البقر بمركز الحسينية بصفة خاصة، نظرًا لوجود قطاع كبير من الشباب المثقف، ولكبر حجم منطقة بحر البقر، والتي تضم أكثر من 15 قرية أم، و35 قرية تابعة، ويقطن بها عدد كبير من الرجال والشباب بحاجة إلى العمل.

وتابع أنه من المعهود أن القيادة السياسية تدعم الشباب وتدعم أفكارهم، وتدعم فرص العمل لهم، كما أن الحوار الوطني يتيح الفرصة لسماع ما يأتي في صالحهم، مؤكدًا أن الشباب لديهم أفكار ونحن الآن في دولة تأخذ من أفكارهم بتشريكهم في الحوارات والمؤتمرات، وهذا شيء لم يحدث من قبل.

واختتم حديثه قائلاً إن القيادة السياسية هي قيادة وطنية، وأن كل ما تفعله إن دل فإنما يدل على حب الرئيس للبلاد، وأنه يقسو على نفسه من أجل أن يتم إنجاز كل ما يستحقه الشعب في وقت قياسي، قائلاً إن مصر ستصبح من أكبر دول العالم وستحقق التنمية المنشودة.