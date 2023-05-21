مدير الترميم بالمتحف الكبير يكشف مستجدات الأعمال بالمتحف والموعد النهائي لافتتاحه

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، مستجدات الأعمال بالمتحف والموعد النهائي لافتتاحه، قائلًا: إن الأعمال الإنشائية انتهت منذ فترة كبيرة.

وأضاف زيدان عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن الأعمال الأثرية التي انتهت جميعها بنسبة تجاوزت الـ 90 %، كما بدأ التشغيل التجريبي للخدمات، ويتم حاليا وضع القواعد الخرسانية للتماثيل الكبيرة بالمتحف.

وأشار إلى أنه جاري وضع التماثيل والاثار الصغيرة بالمتحف في فاترينات العرض لاستقبال الجمهور خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من اللمسات الأخيرة.

وضع الترتيبات والتجهيزات لإطلاق حفل افتتاح عالمي

وأوضح مدير الترميم بالمتحف المصري، أنه جاري إعداد لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء ووزير السياحة والأثار والأجهزة المعنية بالدولة لوضع الترتيبات والتجهيزات لإطلاق حفل افتتاح عالمي يليق باسم ومكانة مصر.

وأكد مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، أن موعد الافتتاح الرسمي لم يحدد بعد حيث أنه من المقرر دعوة رؤساء دول العالم لحضور حفل الافتتاح، وأشار إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر زيارة المتحف.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المنطقة التجارة والخدمات وتم التشغيل التجريبي واستقبل المتحف عدد من الزائرين خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الانتهاء من وضع أبرز التماثيل والاثار الكبيرة بالمتحف.