الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحليل مخدرات لـ46 سائقًا على الطرق السريعة

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أجرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، تحليل مخدرات لـ46 حالة فحص للكشف عن السائقين الذين يقودون تحت تأثير المخدرات والخمور بالطرق السريعة.

وتبين إيجابية 6 حالات إيجابية منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، ويجري استمرار الحملات المرورية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور، وفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

الطرق السريعة سائق تحليل مخدرات ضبط المخالفين وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور فرض الانضباط

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