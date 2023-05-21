رئيس “أزهرية كفرالشيخ” يتفقد سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تفقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، اليوم الأحد، امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، في ثاني أيامها، من داخل لجان إدارة كفرالشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان امتحانات الشهادتين.

وحرص رئيس المنطقة على الوجود مبكراً لمتابعة سير العمل بلجان امتحانات الشهادة الابتدائية من داخل لجنة دفرية الابتدائي، والتي تضم معها لجان طلاب معاهد القرضا، وشنو، والمجلي الابتدائي، والبالغ عددها 25 لجنة فرعية.

كما توجه "شهاوي" لمتابعة سير العمل بامتحانات الشهادة الإعدادية من داخل لجنة روينه الإعدادي بنين والتي تضم معها فتيات روينه الإعدادي، وتقام بمعهد روينه الإعدادي الثانوي، وتحتوي على 11 لجنة فرعية

وخلال جولة لرئيس المنطقة للجان المذكورة بإدارة كفرالشيخ التعليمية، أكد رئيس أزهر كفرالشيخ ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء للطلاب، مع تطبيق كل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات، والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم السماح لاستخدام أي من أساليب الغش.

كما حرص الدكتور "شهاوي" على الاطلاع على محتوى أوراق الأسئلة للتأكد من أنها جاءت جميعها في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج الدراسي، ولا يوجد أي شكوى تخص الأسئلة أو عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها، مشيراً لأعضاء اللجان ورؤسائها ومساعديها بأنه يوجد غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية أولاً بأول للرد على أي استفسارات بشأنها.

ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحانات في مادتي التربية الإسلامية والعلوم، بينما أدى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات في مواد القرآن الكريم وتجويده، والثقافة الإسلامية، هذا ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات.