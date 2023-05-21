الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

على متنها 3600 سائح..

ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية العملاقة "COSTA PACIFICA"

ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد

يواصل ميناء بورسعيد السياحي، استقبال السفن السياحية المترددة عليه، وذلك للمرة الرابعة خلال أيام، حيث استقبل صباح اليوم، السفينة السياحية العملاقة "COSTA PACIFICA" القادمة من حوض البحر المتوسط ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 2564 راكبًا و1021 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف وكذلك عدد من الأماكن ببورسعيد، وسوف تغادر السفينة الميناء مساء اليوم، بعد عودة السياح من جولتهم مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية.

وكان في استقبال السفينة فرق الفنون الشعبية بأغاني السمسمية التراثية والرقصات الاستعراضية الخاصة بهم والتي تعبر عن تراث المحافظة.

وتُعد السفينة واحدة من السفن السياحية الشهيرة والتي تجوب موانئ العالم، وتم بناؤها عام 2009 وجددت في عام 2017 وهي أحد أفراد أسرة السفن السياحية "كونكورديا" وتتكون السفينة من 13 طابقا مكونا من 1504 كابينات تتسع لأكثر من 3780 راكبًا، تتميز بوجود منتجع صحى يساعد على الاسترخاء ومركز للياقة البدنية كما يوجد بها 6 مطاعم و4 حمامات سباحة.

وفي الأيام الماضية، استقبل الميناء السفينة السياحية العملاقة PACIFIC WORLD عالم المحيط الهادى وعلى متنها 1209 ركاب و661 طاقم الحارة، كما استقبل السفينة السياحية AMADEA وعلى متنها 429 راكبًا و315 طاقم السفينة والسفينة VAIKING MARS وعلى متنها 917 راكبًا و455 طاقم السفينة مما يُعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد
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استعدادا استعراضية استقبال السفن الاستعدادات اللازمة الاستعراضية البحر المتوسط

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