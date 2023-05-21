"تموين الدقهلية": توريد 278.1 ألف طن قمح حتى الآن

أكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال توريد محصول القمح المحلي لعام 2023 للشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن توريد 278 ألفا و189 طنا و140 كيلو من القمح هذا الموسم.

وقال إن المواقع التخزينية، التي تم اعتمادها كمراكز تجميع بالمحافظة، بسعة 272 ألف طن شملت 3 صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وصومعتين لشركة المطاحن و23 شونة للبنك الزراعي المصري و9 شون لشركة مطاحن شرق الدلتا، موضحًا أن كل موقع به لجنة مكونة من عضو التموين كرئيس وممثل عن هيئة سلامة الغذاء ومندوب عن الزراعة والقباني من وحدة (الموازين) وأمين العهدة وعضو عن البورصة السلعية، مؤكدا انتظام عملية التوريد في المواقع التخزينية بالمحافظة، وأن اللجان مستمرة في عملها بكل موقع تخزيني.

وأضاف أن الجميع يعمل على قدم وساق من كل الجهات المشاركة وأن هذا الموسم سيكون موسم خير للجميع، وتهيب مديرية التموين بالمزارعين والتجار بالمساهمة في توريد القمح إلى أقرب صومعة أو شونة وذلك للمشاركة في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري.