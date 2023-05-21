"استراتيجية القهوة".. ديوان جديد لـ أحمد حداد عن "الشروق للنشر"

وقّع الشاعر أحمد حداد، عقد نشر ديوانه الجديد "استراتيجية القهوة" مع أميرة أبوالمجد العضو المنتدب بدار الشروق للنشر والتوزيع.

أحمد حداد؛ شاعر وسينمائي مصري، من مواليد القاهرة، حصل على بكالوريوس معهد السينما قسم سيناريو عام 2006، سبق أن صدرت له دواوين: "الورد اللي بيطلع" 2000 - "دولاب الهدوم" 2008 - "بشويش" 2011 والحاصل على جائزة معرض الكتاب لشعر العامية. وصدر له مع دار الشروق دواوين: "عزيزي فلان" 2013 - "مزاج سيادتي 2018" - "التوقيت المحلي لمدينة البهجة" 2021.

في سياق آخر؛ تشارك دار الشروق للنشر والتوزيع في معرض المدينة المنورة للكتاب بدورتها الثانية، التي تقام خلال الفترة من 18 مايو إلى 27 مايو 2023، في المنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.

ويستمر معرض المدينة كمنصة ثقافية تحتفي بصناعة الكتب في أول عاصمة في تاريخ الإسلام "طَيْبة الطيِّبة"، وتُسهم في تنمية المهارات القرائية لمجتمعها وزائريها، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي.

وسيشهد المعرض مشاركة نحو 300 دار نشر محلية وعربية ودولية تُثري أجنحته، وتُزيّن رفوفه، وتُقدّم أحدث إصداراتها بأكثر من 60 ألف عنوان على مساحة تتجاوز 15 ألف متر مربع، على مدى عشرة أيام متتالية، من الساعة 2 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

يأتي معرض المدينة المنورة للكتاب 2023 كثاني معارض الكتاب التي تُنظّمها هيئة الأدب والنشر والترجمة على مستوى المملكة في العام الحالي، حيث سبقه معرض الشرقية للكتاب الذي أُقيم في مارس الماضي، وذلك ضمن مبادرة "معارض الكتاب" التي تُنفذها الهيئة في ضوء استراتيجيتِها لتطوير قطاعاتها الثلاثة، كما تعمـل هيئة الكتاب عبر هذه المبادرة على تنظيم معارض متنوعة للكتاب بمختلف مناطق المملكة؛ للوصول إلى أكبر شريحة من مُحبّي القراءة، وإتاحة الفرصة لهم بالالتقاء بالعارضين والكُتّاب في أجواءٍ أدبية وثقافية مميزة.