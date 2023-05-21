مياه سوهاج: تأهيل 8 معامل مياه شرب وصرف صحى للحصول على شهادة الأيزو 17025

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن تأهيل 8 معامل مياه شرب وصرف صحى للحصول على شهادة الأيزو 17025، وتشمل المعمل المركزي للمياه والمعمل المركزي للصرف الصحي والصناعي ومعامل مياه طما وطهطا وجهينة وجرجا ومعمل صرف صحى جرجا، بتكلفة تقديري تبلغ 2.4 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب مجموعة الإجراءات التي تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة، ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والإدارية للمعامل المستهدفة، وأن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة في مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

وأشار الدكتور منصور صابر على، رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن تأهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على الايزوا ياتى فى إطار حرص الشركة على تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل، وأن الشركة تقوم بمتابعة ورفع وتحليل عينات مياه الشرب والصرف الصحى من المحطات للتأكد من مطابقتها للكود المصرى، وأنه تتم مراقبة جودة المياه المنتجة أيضا من خلال مديرية الصحة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى.