الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الوادي يترأس غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

جانب من غرفة العمليات
جانب من غرفة العمليات

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية منعقدة منذ الصباح الباكر لمتابعة منظومة العمل بامتحانات نهاية العام.

تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

جاء ذلك بحضور جميع المعنيين من أعضاء الغرفة بالمديرية وعبر شبكة الفيديو كونفرانس تواصل لحظي مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة. 

وتشهد مدارس المحافظة امتحانات مادة العلوم للشهادة الإعدادية والامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية والامتحان الإلكتروني للصف الثاني الثانوي مادة الجبر وحساب المثلثات، مؤكدا على التزام الجميع  بضوابط الامتحانات وضرورة التعاون وتضافر الجهود وتذليل أي عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة لطلابنا خلال فترة الامتحانات

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية الأحد الماضي باستقبال نحو ٥٠٣٤ طالب وطالبة بـ١١٩ لجنة من اللجان المخصصة للشهادة الإعدادية، موزعة على الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وتفقّدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، عدد من اللجان الامتحانية، واطمئن على أداء الطلاب ومستوى الامتحان، متمنيةً لجميع الطلاب التوفيق والسداد.

وأكّدت نائب المحافظ على الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لضمان سرية الأوراق الامتحانية، من خلال التقنيات الحديثة التي تكشف أي محاولة لتداول الأوراق الامتحانية قبل الموعد المحدد؛ تلافيًا لأيّة مخالفات أو تجاوزات قد تحدث، وحرصًا على تقديم فرصة متكافئة أمام جميع الطلاب.

وشددّت مجدي على الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل المسئولين لضمان الالتزام بكافة الضوابط، مؤكدةً على تطبيق أشد العقوبات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة  تجاه أي مخالفات قد تحدث.

وكيل التعليم الوادي الجديد غرفه العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية منظومة العمل الفيديو كونفرانس تواصل لحظى الإدارات التعليمية الخمس

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