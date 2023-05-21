نظر محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده ببولاق الدكرور

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر ببولاق الدكرور في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت، ورأفت عبد التواب.

كشف أمر الاحالة أن محمد. ص، سائق ، وعمرو. ع، طالب، ، وصالح. أ، عامل، ، وأحمد. م، عامل، ، وأحمد. س، عامل، ، ومحمد. م، هارب، ومحمد. أ، عامل، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتي السادس وأخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف وأستخدموهم ضد المجني عليهم تامر. ك، ووالده كمال. ع ومحمد. ح، بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذي مادي بهم.