الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استلام 79 ألف طن قمح بصوامع المنوفية حتى اليوم

قمح
قمح

كشف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، عن توريد 79 ألفا و686 طن قمح بصوامع محافظة المنوفية حتى الآن.

وأكد “الجمال” أن إجمالى المساحات المزروعة بمحصول القمح لهذا العام بلغت 99 ألفا و690 فدان و11 قيراطا  بنطاق المحافظة ، وتم تجهيز 15 موقعا لتخزين الأقماح المحلية لهذا الموسم شملت صوامع وشونا وهناجر بسعة تخزينية تزيد على 192 ألف طن، تتنوع ما بين، 8 شون وهناجر تابعة للبنك الزراعي المصري تستخدم كمراكز تجميع، 2 صوامع  معدنية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، 2 صومعة تخزين قطاع خاص، 3 صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.

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