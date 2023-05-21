الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول مدمرة إيطالية إلى وارسو للمساعدة فى حماية ساحل بولندا

مدمرة إيطالية
مدمرة إيطالية

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن مدمرة إيطالية وصلت إلى الساحل البولندي للمساعدة في تعزيز الدفاع الجوي في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن الوزير ماريوس قوله عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "وصلت المدمرة الإيطالية كايو دويليو، المدججة بالسلاح للدفاع المضاد للطائرات والصواريخ، إلى بولندا لتعزيز الدفاع عن الساحل البولندي وحماية البنية التحتية الحيوية لبولندا".

وفي تغريدة لاحقة، قال إن "وجود السفينة الحربية الإيطالية في بولندا هو نتيجة محادثاته الأخيرة مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو وسوف تساعد في حماية ساحل البلطيق لمدة ستة أشهر على الأقل".

ودخلت السفينة الحربية ميناء غدينيا - في وقت سابق اليوم - وعلق جاسيك سيويرا، رئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي، على وصولها، قائلًا: "دخلت مدمرة الصواريخ الإيطالية، ميناء غدينيا وهي واحدة من أحدث السفن في أوروبا وتضم 48 قاذفة صواريخ وقدرات رادار تصل إلى مئات الكيلومترات". 

وأضاف أن إيطاليا تنضم إلى حلفاء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من خلال العمل معًا للدفاع عن المجال الجوي البولندي.

الأكثر قراءة

قبل مواجهة الوداد.. 4 عوامل تهدد حلم الأهلى فى حصد دورى أبطال أفريقيا

الفاتيكان يبدأ "مهمة السلام" لإنهاء الحرب الأوكرانية

سياسى سورى يكشف لـ"الدستور": كيف ستساهم قمة جدة فى إنهاء أزمات المنطقة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 21 مايو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"التموين": صرف 85% من مقررات مايو 2023

مسئول أوكرانى: هجوم روسى على منطقة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل تقلق إسرائيل؟

الخارجية الباكستانية تدين اقتحام الأقصى من قبل أحد أعضاء حكومة الاحتلال والكنيست

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل