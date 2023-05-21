الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل حبس قاتل عامل في مشاجرة بأوسيم 4 أيام

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، حبس عامل أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل عامل في مشاجرة في منطقة أوسيم.

كانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أوسيم. 

بإجراء الرائد وليد كمال معاون مباحث القسم التحريات تبين  أن المجني عليه تعرض لاعتداء بسلاح أبيض خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات بينهما، مما أدى إلى مقتله.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

اجراء آفات ارتباط اعتداء اعل الاقتران الأق التحر

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