مقرر لجنة الأحزاب يكشف خريطة جلسات الحوار الوطنى اليوم

كشف إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، تفاصيل جلسات اليوم الأحد للحوار الوطني، والتي تبدأ منذ الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، ومن الثالثة حتى السادسة مساء، وتشمل 3 قضايا رئيسية أمام لجنة الأحزاب السياسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامية ندى رضا، والمذاع عبر فضائية cbc، أن الجلسة الأولى سيتم فيها مناقشة دعم وتعزيز نشاط الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات، والجلسة الثانية عن تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والجلسة الثالثة عن الحوكمة المالية والإدارية دخل الأحزاب، مؤكدًا أن الهدف من مناقشة هذه الموضوعات هي إيجاد حلول تدعم التعددية الحزبية حتى تتحول لأحزاب فاعله بالمجتمع المصري.

وأشار إلى أن الأحزاب كانت أكثر الفئات تفاعلًا مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني، وتقدم أكثر من 65 حزبًا بأفكار للمحاور الثلاثة "السياسي والاقتصادي والمجتمعي"، والذي يندرج تحتهم 113 قضية، والهدف من المناقشات ليس ما قدم من أفكار وأطروحات ولكن هناك خبراء ومفكرين سيتم الاستماع للجميع بهدف الوصول للتوافق وللمساحة المشتركة التي يمكن البناء عليها والانطلاق لمساحة جديدة خاصة أننا نرسخ لجمهورية جديدة.

وتابع، أن ما سينتج عن الحوار الوطني سيتم رفعه للرئيس، وإذا كانت تحتاج لتدخل تشريعي سيرسلها الرئيس وفقًا للاجراءات الدستورية لبدء العمل التشريعي، وإذا كانت تحتاج لإجراءات تنفيذيه سيرسلها الرئيس للحكومة لاتخاذ اللازم وتنفيذه على أرض الواقع.