الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد العرابى: التدخلات الأمريكية والخارجية فى بلادنا تؤدى لتأجيج الصراع

السفير محمد العرابي
السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القمة العربية بجدة، تأتي في وقت وظرف استثنائي خاصة أنه لأول مرة تكون الأخطار قريبة من الدول العربية بهذا الشكل، وكذلك أهمية القمة تأتي في الحضور الكامل، واستضافة السعودية لها يعطيها قوة وزخمًا وسط التحديات التي يشهدها العالم.

 

التدخلات ابخارجية تسببت بوجود مشاكل بين أبناء الدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامية ندى رضا، والمذاع عبر فضائية cbc، أن التدخلات الخارجية في بلادنا هي التي تسببت في وجود مشاكل وأزمات بين أبناء الدولة الواحدة، والمسائل خطفت من أيدينا، مؤكدًا أن التدخلات الأمريكية تؤدي لتأجيج الصراع وإطالة امد الصراعات.

 

وأكد أن الرؤى العربية الواحدة والاستراتيجية العربية من شأنها أن يكون هناك تقدم على الأرض خاصة بالأراضي التي بها قضية مثل سوريا ففيها احتلال أجنبي من دول كثيرة، مشيرًا إلى أن من يملك الأرض هو من يملك القرار ولكن اجتماع الدول العربية يكون له رأي في حل أي قضية سياسية لأنه في النهاية الإقليم هو المعني بحل مشاكله من أي قوى أخرى، حتى نلتفت للتنمية لأنها هي المطلب الأساسي للشعوب.

 

وتابع، أن الحل الداخلي هو الانقاذ الوحيد للشعب السوداني من المأساة التي يعيش فيها ومثله سوريا وليبيا واليمن بحيث يكون لديهم وحدة رأي ومشاركة للمستقبل.

محمد العرابي التدخلات الخارجية التدخلات الأمريكية تأجيج الصراع إطالة امد الصراعات الدول العربية السعودية

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