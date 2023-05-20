رئيس جامعة المنوفية يشهد احتفالية إجراء 1000 عملية زراعة كبد بـ"المنصورة"

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، احتفالية جامعة المنصورة بإجراء ١٠٠٠ عملية زراعة كبد وذلك خلال تواجده اليوم للمشاركة فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما حضر الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم السابق، وعدد من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي.

وأشار القاصد، إلى أنه خلال الاحتفالية أشاد الدكتور أيمن عاشور بالإنجاز الذي حققه برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، وإجراء ١٠٠٠ عملية زراعة كبد بنسب نجاح متميزة، ومنافسة المراكز العالمية في نفس المجال.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة لرئيس جامعة المنصورة ولجميع منسوبيها على هذا الإنجاز خاصة وأنه يخدم قطاعا كبيرا من المرضى داخل مصر وخارجها، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم كافة البرامج الطبية وخاصة برامج زراعة الكبد لتقديم الخدمة العلاجية لجميع المرضى.

وأشار إلى أن جامعة المنوفية بها صرح طبى متميز أيضا وهو معهد الكبد القومى وبه وحدة زراعة كبد مجهزة على أحدث مستوى والتى نجحت فى إجراء زراعة كبد للأطفال والكبار لعدد كبير من داخل المحافظة وخارجها، كما يمتلك المعهد الإمكانات الفنية والكوادر الطبية وأحدث الأجهزة الطبية لاستقبال المزيد من الحالات، وجاري العمل على تطوير مبنى المعهد القديم والمستشفى لزيادة القدرة الاستيعابية وتقديم الخدمة العلاجية لكافة المترددين الذين يتوافدون بأعداد كبيرة للمعهد لإجراء الأشعة والمناظير والعمليات الجراحية المختلفة.