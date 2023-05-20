السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد أنور بيد مكسورة على البوستر الدعائي لفيلم "البعبع" لأمير كرارة

محمد أنور
محمد أنور

بدأت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “البعبع” الكشف عن البوسترات الدعائية للعمل والتي يظهر فيها أبطاله بشكل منفرد كل منهم على حدى ببوستر منفرد وذلك تمهيدًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

وظهر الفنان محمد أنور على بوستر فيلم “البعبع” بكسر في كف يديه الأيمن ومصاب بطلقة في ذراعه الأيسر، وسيطرت على البوسترات الدعائية للعمل نوع من الكوميديا الممزوجة بالأكشن.

ومن المقرر طرح فيلم "البعبع" للنجم أمير كرارة للجمهور بدور العرض السينمائية المختلفة في مصر والوطن العربي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد أمير كرارة شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام يدعى "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا محمد عبد الرحمن العديد من المواقف.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، محمد محمود وإنعام سالوسة.

والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

البعبع افلام عيد الأضحى موسم أفلام عيد الأضحى فيلم “البعبع” الفنان محمد أنور محمد أنور أمير كرارة

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