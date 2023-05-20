بالأرقام.. تضاعف أعداد المستفيدين من الدعم النقدي إلى 22.5 مليار

تولي الدولة اهتمام خاص بالمظلة الاجتماعية لدعم المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا، وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على زيادة الدعم المقدم للأسر المستفيدة من برامج الوزارة وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة من أجل توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وخلال تلك الفترة تحرص الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي على خدمة المواطنين فهى تخدم المواطن من المهد إلى اللحد، موضحة أن أكثر من 93% من الموازنة المخصصة لوزارة التضامن تنفق على المواطنين مباشرة.

وحاليا تعمل الوزارة على زيادة مخصصات الدعم النقدي للمستفيدين من برامج وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أنه جاري حصر كافة أصول الوزارة لاستغلالها بما يحقق عائد أكبر من خلال إنشاء شركات ووقفيات بما تدر عائد لوزارة التضامن الاجتماعي.

أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب بوجوب زيادة مخصصات الأسر المستفيدة من الدعم النقدى من 19 مليار في الموازنة العامة ليصبح 22.5 مليار جنيه حتى يستوعب عدد أكبر من الأسر المستفيدة خلال عام 2023-2024.

وخلال السنوات الماضية استطاعت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية التي تستوعب أكبر عدد من المستفيدين، وأدت إلى زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل لأكثر من 5.0 مليون أسرة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25% بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه، بالإضافة إلي زيادة دعم المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية بمقدار 100 مليون، حيث أن المبلغ المخصص والمقدر بـ 131 مليون جنيه يعد غير كاف وهو يخص الأيتام وذوى الإعاقة وغيرها.

أما عن برنامج "تكافل وكرامة" فقد وصل إلى 4,7 مليون، بالإضافة إلى 600 ألف أسرة ممولة من جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ورصد 31 مليار جنيه للدعم النقدي في موازنة العام 2023-2024.

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي فإن عدد مستفيدي برنامج تكافل وصل إلى ما يقرب من 2 مليون و800 مستفيد حتى 15 مايو 2023، فيما وصل عدد مستفيدي برنامج كرامة وصل إلى ما يقرب من مليون و800 مستفيد حتى 15 مايو 2023، وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

القباج بصفتها رئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تستعرض تقريرًا عن إنجازات "مشروع العمل من أجل الحد من الفقر" بتنمية الأسرة والمجتمع، وتصرح بتوفير 940 مليون جنيه قروض دوارة لتمويل 70 ألف مشروع متناهي الصغر في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا.