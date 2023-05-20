السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز يكشف حقيقة وجود عصابة تنتحل صفة عاملين بوزارة الصحة لسرقة المنازل

محمد الباز
محمد الباز

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقاطع صوتية لأشخاص يزعمون وجود عصابة تنتحل صفة عاملين بوزارة الصحة لسرقة المنازل.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وزارة الداخلية نفت في بيان اليوم تقدم أي مواطن ببلاغ يفيد بسرقة شقته من خلال عصابة تنتحل صفحة عاملين بوزارة الصحة.

وأكد محمد الباز أن أعداء البلد يريدون صنع حالة من الاضطراب والخوف والتوتر عند الناس، وهو أمر مقصود، لأن الجبهة الداخلية في مصر مقصود تفتيتها، وصنع حالة اضطراب وقلق غير حقيقية.

وحذر "الباز" من استجابة وتعاطي الناس مع هذه الأخبار الكاذبة، والتحقق من الشائعة قبل تصديقها، لأن الجماعة الإرهابية لا تريد الخير لهذا البلد.

عاملين بوزارة الصحة سرقة المنازل عصابة اخر النهار وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

فوق السطح

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

تفاصيل خطط العمل المشتركة بين الأمم المتحدة ومصر

كشف ملابسات شكوى مواطن لتنفيذ أحكام لصالحه في كفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل يقلق إسرائيل؟

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال