الباز يكشف حقيقة وجود عصابة تنتحل صفة عاملين بوزارة الصحة لسرقة المنازل

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقاطع صوتية لأشخاص يزعمون وجود عصابة تنتحل صفة عاملين بوزارة الصحة لسرقة المنازل.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن وزارة الداخلية نفت في بيان اليوم تقدم أي مواطن ببلاغ يفيد بسرقة شقته من خلال عصابة تنتحل صفحة عاملين بوزارة الصحة.

وأكد محمد الباز أن أعداء البلد يريدون صنع حالة من الاضطراب والخوف والتوتر عند الناس، وهو أمر مقصود، لأن الجبهة الداخلية في مصر مقصود تفتيتها، وصنع حالة اضطراب وقلق غير حقيقية.

وحذر "الباز" من استجابة وتعاطي الناس مع هذه الأخبار الكاذبة، والتحقق من الشائعة قبل تصديقها، لأن الجماعة الإرهابية لا تريد الخير لهذا البلد.