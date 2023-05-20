السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

داخل "ميكروباص".. خالد سرحان يسخر من محمد رمضان بسبب الدولارات

خالد سرحان
خالد سرحان

سخر الفنان خالد سرحان من النجم محمد رمضان، وذلك بعد أن نشر الأخير صورة له أمس الجمعة، وهو مستقل طيارته الخاصة وبجانبه عدد كبير من الأموال بعملة الدولار الأمريكي، وذلك بعد أن أحيا الفترة الماضية عددًا من الحفلات الغنائية هناك.

ونشر سرحان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة له وهو مستقل سيارة نقل أجرة "ميكروباص" ويضع بجانبه عددًا من النقود المصرية القليلة في إشارة منه للسخرية من محمد رمضان.

وتصدر سرحان الترند الساعات الماضية بعد نشره لهذه الصورة خاصة أن محمد رمضان أثار جدلًا كبيرًا أمس بعد نشره لهذه الصورة، وتعرض لانتقادات كبيرة من الجمهور بسبب تصرفاته الغريبة حول مقتنياته الفارهة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سرحان الفنية مسلسل "سره الباتع" المأخوذ عن قصة الأديب الراحل يوسف إدريس، وسيناريو وحوار خالد يوسف، ومصطفى إبراهيم وخالد كساب، وموسيقى تصويرية راجح داود، وعرض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الماضي وجسد خلاله شخصية "الدرويش عبدالله".

خالد سرحان يشارك في فيلم "أولاد حريم كريم"

ويستعد الفنان خالد سرحان لبدء تصوير دوره في الفيلم السينمائي "أولاد حريم كريم" الذي يخوض بطولته النجم مصطفى قمر وذلك تحت قيادة المخرج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة إنتلجنت (iproductions) والمنتجة بشرى وبصفتها الممثلة عن الشركة وتتعاون الشركة مع شركة روتانا في التوزيع الخارجي.


"أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.

خالد سرحان الفنان خالد سرحان محمد رمضان النجم محمد رمضان فيلم أولاد حريم كريم اولاد حريم كريم

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