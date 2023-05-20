محمد عبدالرحمن منفردًا على بوستر جديد لفيلم "البعبع"

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "البعبع" الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري بوستر دعائيًا جديدًا ظهر فيه الفنان محمد عبدالرحمن "توتا" عليه منفردًا.

وظهر محمد عبدالرحمن على بوستر فيلم "البعبع" منفردًا وهو ممسك في يده لعبة القوس والسهم وخطف "توتا" الأنظار من خلال تصدره للبوستر الرسمي للعمل، والذي سيطرت عليه حالة من الكوميديا والأكشن.

ومن المقرر طرح فيلم "البعبع" للنجم أمير كرارة للجمهور بدور العرض السينمائية المختلفة في مصر والوطن العربي خلال موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، محمد محمود وإنعام سالوسة. والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.



آخر أعمال أمير كرارة السينمائية

ويعود النجم أمير كرارة مرة أخرى للسينما، بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله السينمائية، "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019، وحصد وقتها 80 مليون جنيه، واكتفى بالظهور كضيف شرف خلال فيلم "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.

آخر أعمال أمير كرارة

قدم كرارة في الماراثون الرمضانى الماضى 2023، مسلسل "سوق الكانتو"، وشارك في بطولته مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.