السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة الهجرة تهنئ منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة لفوزه بالبطولة العربية بالكويت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة " لفوزه بالبطولة العربية التي استضافتها دولة الكويت، كما أشادت بمنتخب الفراعنة لفريق هوكي الجليد والذي يتألف من شباب المصريين المقيمين بالخارج في 20 دولة حول العالم، من ذوي الهمم ونجحوا في تكوين فريق متميز من المهتمين برياضة هوكي الجليد من   المقيمين بالولايات المتحدة، كندا، وأوروبا، ومصر، وما قدموه من مباريات قوية في البطولة العربية لهوكي الجليد 2023.

حيث أقيمت البطولة في دولة الكويت في الفترة من 7 إلى 14 مايو 2023، ونجح الفريق المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة في الفوز باللقب وسط تشجيع وترحيب ومؤازرة من الجالية المصرية التي حرصت على حضور المباريات وتشجيع الفريق المصري.

وتضمنت البطولة مشاركة منتخبات من: الجزائر والبحرين ومصر والكويت ولبنان وعمان والسعودية وتونس، كما تم الإعلان عن اتحاد عربي جديد لهوكي الجليد والتعاون بين الدول الأعضاء.

البطولة العربية الجالية المصرية الجزائر والبحرين الدولة للهجرة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة

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