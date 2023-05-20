السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يتابع أعمال تأهيل مطالع ومنازل الطريق الدائرى بمناطق صفط اللبن وكعبيش

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التأهيل الجارية لمطالع ومنازل الطريق الدائرى بنطاق مناطق صفط اللبن وكعبيش وطرق الخدمة المحيطة به، وذلك ضمن مخطط المحافظة لتوفير السيولة المرورية اللازمة لاستيعاب الحركة المرورية المحيطة بالتحويلات الخاصة بأعمال صيانة منزل الطريق الدائرى المؤدى إلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي وتفادى التكدسات المرورية خلال أعمال التطوير الجارية بالطريق الدائرى وإنشاء المحاور الرابطة بين قوسيه الجنوبى والشمالى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.


وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنيين، بسرعة تنفيذ المخططات المرورية لتطوير المنطقة الواقعة بتقاطع الطريق الدائرى ومحور صفط اللبن على أن يتم توفير أقصى مساحة ممكنة لحركة المركبات المارة بتلك المنطقة، مشددا على منع أى إشغالات قد تعيق حركة المرور بمختلف الاتجاهات، على أن يتم رفع كفاءة الحركة بالشوارع المحيطة بالأعمال بنطاق بولاق الدكرور وكرداسة لتوفير بدائل لتخفيف الضغوط لسرعة الانتهاء من الأعمال. 


كما أكد راشد على رئيس جهاز السرفيس، بسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتشغيل كافة المواقف المقامة أعلى أعمال تغطية ترعة المريوطية وتقاطعها مع الطريق الدائرى  والمعدة لاستيعاب كافة سيارات السرفيس بمنطقة "وصلة المريوطية" أعلى الطريق الدائرى وأسفله.


وبنطاق كعابيش، عاين محافظ الجيزة أعمال تنفيذ نزلة الطريق الدائرى للقادم من مناطق الرماية باتجاه صفط اللبن حيث أكد راشد على الجهات المعنية بالتنسيق وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة من حيث الالتزام بالمعايير الهندسية وتوفير عوامل الأمان.


كما كلف محافظ الجيزة رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورئيس حى الهرم، برفع كفاءة النظافة بنفق الترابيع وتعيين دوريات نظافة على مدار الــ 24 ساعة وتشديد الرقابة على شركات الجمع السكنى للتأكد من التزامها بأعمال الجمع ونقل ناتج الأعمال لمحطات المناولة ومعاقبة المخالفين.  

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