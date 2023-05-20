السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري

باتشيكو
باتشيكو

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على غزل المحلة في تمام التاسعة والنصف مساء غدا الأحد ضمن منافسات الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة غزل المحلة كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - أوجو صامويل - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف

بيراميدز البرتغالي جايمي باتشيكو غزل المحله الدورى المصرى

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