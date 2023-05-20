أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نوتنجهام فوريست مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم بوكايو ساكا ويجاوره جابرييل خيسوس وتروسارد، بينما يبدأ توماس بارتي أساسيًا في وسط الملعب بجوار جورجينيو وجرانيت تشاكا.

تشكيل أرسنال.. تروسارد وخيسوس يقودان الهجوم أمام نوتنجهام فوريست

حراسة المرمى: رامسدال

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، كيور

خط الوسط: جورجينيو، بارتي، تشاكا، أوديجارد

خط الهجوم: تروسارد، خيسوس، ساكا

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️️



🔙 Partey returns

🪄 Trossard starts

🌶️ Saka on the wing



Let's end our away campaign the way we started it 👊 pic.twitter.com/Auk2fHTyfB — Arsenal (@Arsenal) May 20, 2023

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة بفارق 4 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي 85 نفطة، فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز 16 برصيد 34 نقطة.

ويدخل أرسنال اللقاء من أجل اقتناص الثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة الصدارة على أمل خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي والذي يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل حسم لقب البريميرليج.

في المقابل، يرغب نوتنجهام فورست في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد عن صراع الهبوط.