السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أرسنال.. تروسارد وخيسوس يقودان الهجوم أمام نوتنجهام فوريست

أرسنال
أرسنال

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نوتنجهام فوريست مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

 

ويقود هجوم الجانرز في لقاء اليوم بوكايو ساكا ويجاوره جابرييل خيسوس وتروسارد، بينما يبدأ توماس بارتي أساسيًا في وسط الملعب بجوار جورجينيو وجرانيت تشاكا.

 

تشكيل أرسنال.. تروسارد وخيسوس يقودان الهجوم أمام نوتنجهام فوريست

 

حراسة المرمى: رامسدال

 

خط الدفاع: بن وايت، جابرييل، كيور

 

خط الوسط: جورجينيو، بارتي، تشاكا، أوديجارد

 

خط الهجوم: تروسارد، خيسوس، ساكا

 

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 81 نقطة بفارق 4 نقاط خلف المتصدر مانشستر سيتي 85 نفطة، فيما يأتي نوتنجهام فورست في المركز 16 برصيد 34 نقطة. 

 

ويدخل أرسنال اللقاء من أجل اقتناص الثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة الصدارة على أمل خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي والذي يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل حسم لقب البريميرليج. 

 

في المقابل، يرغب نوتنجهام فورست في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب والابتعاد عن صراع الهبوط.

 

 

 

ارسنال تشكيل ارسنال تروسارد خيسوس نوتنجهام فوريست

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