ضبط 30 طنا من الأقماح تستخدم في غير الأغراض المخصص لها في بني سويف

بناءا على تعليمات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور محافظ بني سويف بتشديد الرقابة على تداول الأقماح المحلية والتي تستخدم في غير الأغراض المخصص لها وعليهم التنسيق مع مباحث التموين ومديرية تموين بني سويف.

وتم ضبط كميات من الأقماح المحلية تستخدم في أغراض أخرى وتم ضبط 30 طنا من الاقماح وتم العرض على النيابة العامة والتي أمرت تسليمها للصوامع.

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها.

كما حذرت وزارة التموين أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

