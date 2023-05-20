السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيضربنا يا جدعان".. جمهور عمرو دياب يشتكى من اعتداء الهضبة أثناء حفل زفاف ابنة حميد الشاعرى (فيديو)

عمرو دياب
عمرو دياب

اعتدى الفنان عمرو دياب على بعض الجماهير الراغبة في التقاط الصور التذكارية معه، أثناء دخوله قاعة زفاف ابنة حميد الشاعري.

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمرو دياب وهو يدخل مسرعًا إلى القاعة ويدفع جمهوره بيديه رافضًا التقاط الصور معه.

واشتكى الجمهور من تعامل عمرو دياب معه، وقال أحدهم خلال الفيديو: "ده بيضربنا يا جدعان".

@elkalam3laeih عمرو دياب بيضرب الناس اللي عايزه تتصور معاه في فرح أبنة حميد الشاعري #مشاهير #اخبار_الفن #حميد_الشاعري #عمرو_دياب ♬ original sound - Elkalam 3la eih

وكان عمرو دياب قد أحيا حفل زفاف نبيلة حميد الشاعرى وشيوان والذى أقيم مساء أمس داخل أحد الفنادق الكبرى.

وحضر الحفل كل من: النجمة يسرا، الفنان أحمد عصام وزوجته، والفنان مجدى الشاعرى شقيق الكابو، والفنان هيثم نبيل وطاهر فوزى وعدد من نجوم الفن والعائلة.

أحد الفنادق انطلا إنطلاق النجم حميد الشاعري النجمة يسرا المطرب هشام عباس صور تذكارية

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