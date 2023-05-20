"بيضربنا يا جدعان".. جمهور عمرو دياب يشتكى من اعتداء الهضبة أثناء حفل زفاف ابنة حميد الشاعرى (فيديو)

اعتدى الفنان عمرو دياب على بعض الجماهير الراغبة في التقاط الصور التذكارية معه، أثناء دخوله قاعة زفاف ابنة حميد الشاعري.

وخلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عمرو دياب وهو يدخل مسرعًا إلى القاعة ويدفع جمهوره بيديه رافضًا التقاط الصور معه.

واشتكى الجمهور من تعامل عمرو دياب معه، وقال أحدهم خلال الفيديو: "ده بيضربنا يا جدعان".

وكان عمرو دياب قد أحيا حفل زفاف نبيلة حميد الشاعرى وشيوان والذى أقيم مساء أمس داخل أحد الفنادق الكبرى.

وحضر الحفل كل من: النجمة يسرا، الفنان أحمد عصام وزوجته، والفنان مجدى الشاعرى شقيق الكابو، والفنان هيثم نبيل وطاهر فوزى وعدد من نجوم الفن والعائلة.