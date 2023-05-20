السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق برنامج تدريب مساعدي وزير العدل على المهارات القيادية المتقدمة

الأكاديمية الوطنية
الأكاديمية الوطنية للتدريب

انطلقت صباح اليوم، فعاليات برنامج تدريب الدفعة الثانية من مساعدي وزير العدل على المهارات القيادية المتقدمة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. 
تم تصميم هذا البرنامح  ليتناسب مع طبيعة عمل مساعدي وزير العدل وبما يتماشى مع الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة العدل نحو الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بفكر حديث ومهارات متقدمة وتطبيقات قيادة و إدارة دولية بما يواكب أبرز مستجدات المرحلة، وبما يعود إيجابًا على التطوير المستمر لمنظومة العمل وزارة العدل.

يتضمن البرنامج التدريبي دراسة العديد من المهارات القيادية والشخصية الهامة، مثل مهارات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة فرق العمل وبعض موضوعات السياسة الدولية، والتحديات الاقتصادية، بالإضافة لمهارات التعامل مع وسائل الإعلام، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بمبادئ القيادة والإدارة الحديثة.

يأتي هذا البرنامج في إطار التعاون الفعال والممتد بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة العدل، والذي يمتد عبر أكثر من عامين، مستفيدًا منه عدد "١٤٦" عضوًا بالوزارة من خلال ما يزيد عن "٥٠٠" ساعة تدريبية، بجانب متدربي الجهات والهيئات القضائية الأخرى، في سبيل تحقيق رؤية الوزارة الطموحة نحو إعداد كوادر قيادية متحلية بفهم متكامل ورؤية مميزة حول تحديات وفرص الدولة المصرية.

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