السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 7 حالات تعد ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي بني مزار والمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة الدورية والمستمره لكافة الاعمال و ازالة التعديات المخالفه ومواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدوله حفاظاً على هيبة وحقوق الدوله.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحليه لقرية طوخ الخيل قامت بازالة حالتي تعدي بالبناء المخالف على ارض زراعيه بقرية طوخ الخيل صفط الغربيه بمساحة ١٧٥ متر، وتم التحفظ على مواد البناء و اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل قامت بازالة حالة تعدي بالبناء المخالف على ارض زراعيه بمساحة نصف قيراط بقرية طوخ الخيل وتم التحفظ على مواد البناء و اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين.

 أكد رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحدة المحليه لمركز ومدينة المنيا تواصل جهودها لمتابعة كافة الأعمال وتنفيذ قرارات الإزاله والتصدي لكافة حالات التعدي والبناء دون ترخيص لمنع انتشار العشوائيات واسترداد أراضي الدوله، تنفيذاً لتكليفات محافظ المنيا.

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات حيث قام مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا بايقاف حالة تعدى بالبناء المخالف بقرية صندفا وحالة اخرى بمنشآه اليوسفى على مساحه قيراط.

كما ازال عيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقرية الجرنوس على مساحة قيراط وبالتعاون بين حى غرب و إدارة الازالات والاشغالات تم ايقاف حالة بناء مخالف على مساحة ١٠٠متر بحوض العمدة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مركزي بني مزار والمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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