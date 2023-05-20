رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية يشارك فى افتتاح الملتقى الهندسى للأعمال والوظائف

شارك الدكتور هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، في افتتاح الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2023 بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

وتضمن الافتتاح يوما تعريفيا لأهداف ملتقى التوظيف بمشاركة نقابة المهندسين بالإسكندرية لتعريف دورها لطلاب كلية الهندسة.

وفي كلمته، قال الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دائما سباقة بالأفكار المتميزة ومنها ملتقى التوظيف في رحابها لخدمة أبناءها الطلاب.

وأضاف أنه يأمل أن يُحقق الملتقى أهدافه وتبنى أفكار ومشروعات الطلاب والتسويق لها في الشركات المختلفة، منوها بأن نقابة المهندسين بالإسكندرية لها مكان مخصص داخل الملتقى يُعرض فيه الدورات التدريبية التي تُقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لطلاب الهندسة في كل التخصصات، بالإضافة إلى تعريف الطلاب دور النقابة.

حضر الافتتاح أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية: الدكتور مصطفى الحضري رئيس لجنة التدريب والمهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام.

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