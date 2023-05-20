السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: حملات يومية لضبط القمح المحلي المهرب

وزير التموين
وزير التموين

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من مديريات التموين بمحافظات البحيرة والجيزة والفيوم حول جهودهم لضبط الاقماح المحلية المهربة واستخدامها في الأغراض غير المسموح بها في سواء في المزارع السمكية أو كأعلاف حيوانية.

وفي محافظة البحيرة أكد مجدي الخضر مدير المديرية وكيل وزارة التموين أن المديرية تمكنت اليوم من ضبط 200 طن قمح محلي لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه في الأغراض غير المسموح بها طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد أن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب ذلك.

وفي الجيزة أكدت هالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة وكيل الوزارة ضبط 50 طن قمح محلي قبل استخدامها في الأغراض غير المخصصة لاستخدام القمح.

وأكدت توريد الكميات المضبوطة للصوامع بالمحافظة، وإشارات إلى أن المديرية تتابع يوميًا مصانع صناعة الأعلاف بالمحافظة وتمنع نقل القمح من المحافظة إلى غيرها من المحافظات دون الحصول على إذن مسبق من المديرية.

وفي الفيوم تمكنت مديرية التموين من ضبط 53 طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامها في الأغراض غير المخصصة لذلك.

وأكد السيد حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم وكيل الوزارة بأن المديرية تسيير حملات يومية لضبط المخالفين للقرارات الوزارة.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أي اقماح محلية لضبطها. 

وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية في هذا الشأن الذي يمنع استخدام القمح المحلي في المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.

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