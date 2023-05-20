السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اجتماعات أسبوعية لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

عقد اليوم السبت، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الأعمال والموقف التنفيذي لما تبقى من أعمال داخل المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، والدكتورة ياسمين صبري ممثلا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي، يأتى ذلك في إطار المتابعة الأسبوعية لتفقد الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير.

وخلال الاجتماع قام اللواء عاطف مفتاح باستعراض آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف من حيث الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية ونسبة تنفيذ الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو، وذلك استعداداً للافتتاح المُرتقب للمتحف.

كما تم مناقشة خطة تأمين قاعات العرض الرئيسية تمهيدا للبدء في أعمال وضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض.

كما تم إطلاع الوزير على بعض التقارير الخاصة بمدى تنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال الجرافيك، والمالتي ميديا الخاصة بالمرحلة الثانية لقاعات العرض الرئيسية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير الشكر لكافة العاملين بالمتحف على جهودهم المبذولة لإنجاز هذا الصرح الكبير، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة والتي تم الإتفاق عليها مسبقاً، بالإضافة إلى تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تحول دون ذلك.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصرى الكبير 2023 وير السياحة والاثار قاعات العرض مركب خوفو

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

ضبط رجل أعمال بالشيخ زايد يصنع أعلافًا حيوانية من القمح

إحالة جمال اللبان و5 آخرين للمحاكمة الجنائية

حزن وحسرة.. أهالى الترامسة ينتظرون خروج جثامين ضحايا "عقار قنا" أمام المشرحة

اغتصاب رجل وخيانة مع كلب.. رانيا يوسف وسمية الخشاب تثيران الجدل بـ«التاروت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى