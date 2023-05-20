اغتصاب رجل وخيانة مع كلب.. رانيا يوسف وسمية الخشاب تثيران الجدل بـ«التاروت»

أثار طاقم عمل فيلم "التاروت" بطولة رانيا يوسف وسمية الخشاب الجدل، خلال الساعات الماضية، من خلال منشورات لطاقم العمل للترويج للفيلم المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

الشركة المنتجة للفيلم أطلقت بيانا مثيرا للجدل عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها رانيا يوسف خلال أحداث الفيلم، وهي شخصية "ماري" التي تتعرض لحادث ما سيتم الكشف عنه حينما يتم عرض العمل في سباق عيد الأضحى، يسبب لها أزمة نفسية جراء هذا الحادث، ويؤثر عليها بشكل كبير في حياتها، ويسبب لها العديد من المشاكل النفسية، ومن أبرزها أنها تخون حبيبها الشخصية التي يقدمها الفنان "محمد سليمان" مع كلبها الشخصي.

وواجهت رانيا انتقادا من قبل الجمهور بسبب تلك الشخصية المقرر عرضها خاصة بطريقة الترويج لها وفكرة وجود علاقة مع كلب بشكل اعتبره البعض خارجا عن السياق.

ومن العلامات المثيرة للجدل في الترويج للفيلم الحديث عن دور الفنان علاء مرسي وخروج معلومات عن الشخصية من قبل الجهة المنتجة للفيلم، حيث يجسد علاء مرسي شخصية خادم في منزل رجل أعمال يقدم شخصية الفنان عبد العزيز مخيون، ويتعرض للاغتصاب على يده، حيث يقدم عبد العزيز مخيون شخصية رجل أعمال غير سوى نفسيا، وسلوكه شاذ في كل أفعاله سواء من الرجال أو النساء.



فيلم "التاروت"، بطولة كل من سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، ومحمد سليمان، نورهان حفظي، وعلاء مرسي، وخالد محروس، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف، منهم: أحمد التهامي، ومحمد خميس ، ويوسف منصور- طفل الغزالة الرايقة- وكنزي رماح وسعيد يحيي، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول 3 بنات حصلت لهن حادثة ومدى تأثير تلك الحادثة في حياتهن.