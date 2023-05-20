راتب لاعبي الفئة الثانية يهدد التجديد لرامى ربيعة بالأهلى

شهدت مفاوضات رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي حالة من الشد والجذب حول بنود التجديد في العقد الجديد بعد الجلسات التي جمعت بينه وبين سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق، مدير الكرة، خلال الساعات الماضية.

وكشف مصدر مسئول عن أن رامي ربيعة تحفظ على عرض الأهلي بوضعه ضمن الفئة الثانية، والتي تحصل على 6 ملايين في الموسم الواحد، ولكن اللاعب رفض العرض الأحمر.

وأضاف المصدر أن اللاعب اشترط الحصول على الفئة الأولى مثل كهربا والشناوي باعتباره أحد كباتن الفريق وسبق له رفض أكثر من عرض على رأسها الزمالك لرغبته استكمال مسيرته في الأهلى.

وأشار المصدر إلى أن اعتراض اللاعب على العرض المالي جعل المفاوضات بين الطرفين يتم تجميدها لحين إشعار آخر، خاصة أن أمير توفيق كان يرغب في حسم الملف أثناء فترة تأهيل رامي ربيعة بعد إصابته في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز بخلع في الكتف.

وأوضح المصدر أن حازم فتوح وكيل أعماله فتح خطوط اتصال مع أندية أخرى من أجل ضم رامي ربيعة، لكنه رفض التوقيع لأي ناد والحصول على مقدم العقد في انتظار قرار إدارة الأهلي بشأن رفعه للفئة الأولى داخل الفريق.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد تأهل لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة عشرة في تاريخه بعد تغلبه على الترجي التونسي بنتيجة 1- صفر أحرزه حسين الشحات، وكان الأهلي قد فاز في تونس بنتيجة 3-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين، وهدف محمود كهربا.

يترقب الأهلي الفائز في مجموع مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي في المباراة النهائية، علمًا بأن لقاء الذهاب في المغرب انتهى بالتعادل دون أهداف.

يحمل الأهلي الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا برصيد ست عشرة مرة، يليه الزمالك والترجي برصيد ثماني مرات لكل منهما، ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد سبع مرات لكل منهما، وهافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد خمس مرات لكل منهما، والرجاء المغربي أربع مرات، ووصل صن داونز الجنوب إفريقي للدور النهائي مرتين.