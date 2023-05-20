وكيل تعليم دمياط يتفقد كنترول تصحيح الشهادة الإعدادية فى دمياط

تفقد اليوم علي عبدالرءوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، برفقة عبدالعليم جمعة وكيل المديرية، وإيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد البيلي رئيس لجنة تقدير الدرجات.

وأكد "عبدالرءوف" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية ولجان تقدير الدرجات بدأت اليوم بشكل منتظم لجميع المواد الدراسية.

ووجه بضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتًا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأني والدقة في أعمال تقدير الدرجات والمراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأكد المهندس "علي عبدالرءوف"، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه انطلقت اليوم السبت الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢٣م الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة بدمياط للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م

ومن داخل غرفة العمليات بديوان المديرية تابع وكيل الوزارة بدء أداء الامتحانات بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية، وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني، وأعضاء الغرفة.

وأوضح أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م هو التعليم المزدوج ٥٤٩ طالبًا وطالبة، والتعليم التجاري ٢٦٠٢ طالب وطالبة، والتعليم الصناعي ٧٥٨٢ طالبًا وطالبة، والتعليم الزراعى ٥٧٢ طالبًا وطالبة، والتعليم الفندقي ١٠٦ طلاب وطالبات، بإجمالي ١١٤١١ طالبًا وطالبة علي مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن "تعليم دميـاط" جهزت ٣١ استراحة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على أعلى مستوى من التجهيزات الفنية التي تليق بهم وبمحافظة دميـاط، متمنيًا لهم التوفيق.