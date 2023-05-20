السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 16 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

توريد القمح بالبحيرة
توريد القمح بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن أعمال توريد محصول القمح تسير بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة حتى صباح اليوم 207 آلاف طن بتوريد أمس 16 ألف طن من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التي تبلغ 335830.

وبلغ عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة استيعابية تتجاوز 627 ألف طن داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تُعد من المحافظات الواعدة زراعيًا وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية في نسب التوريد العام الماضي.

كما وجهت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بضرورة المراجعة الدورية لكل التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين، حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتيّ التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع، حيث تبدأ أعمال لجان استلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة مساءً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية التداول والتوريد والتعامل على قمح محلي، ومع بدء موسم توريد محصول القمح بالبحيرة.

من جانبه، أكد المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة أنه يتم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وكيل الوزارة، من أجل المساهمة في فرز جميع الغلال قبل استلامها من المواطنين وفرزها من أجل التأكد من سلامتها للتخزين.

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