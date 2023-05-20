محمد سيف: التجربة المصرية فى العمل الأهلى تستحق الدعم

قال محمد سيف، مدير المكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مصر على مستوى القطاع الأهلي لن تبدأ من الصفر، إنما تمتلك تجربة ملهمة ومبشرة ممثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ الذي يقوم بدور فاعل وكبير ليس فقط على مستوى خدمات الرعاية الاجتماعية المقدمة، لكن أيضًا من خلال التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

وأضاف سيف، خلال تصريحات صحفية، أن هناك تكاملًا وشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المصرية، من خلال "التشبيك" عبر الاعتماد على شراكات واسعة ومتعددة مع المنظمات والجهات القائمة على ملف الحماية الاجتماعية في مصر، لذلك هي تجربة تستحق الدعم والدفع أيضًا لإحداث نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية من الحماية للعدالة الاجتماعية.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أنه في ظل التعقيدات والتحديات التي يواجهها العالم اقتصاديًا واجتماعيًا ما بعد وباء كوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية التي انعكست على سلال الغذاء والطاقة، فإن الدولة بمفهوم عام لم تعد قادرة بمفردها على إدارة برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص من أجل تضافر الجهود والموارد، خاصة في ظل الإمكانيات المادية والبشرية الكبيرة التي أصبح يمتلكها القطاع الأهلي في مصر، هذا بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة لمؤسسات القطاع الأهلي في مجال الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن هذا التكامل المستهدف في الأدوار بين الدولة ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني يستلزم مراجعة وتأسيسًا تشريعيًا لتفعيل ودمج أكثر لدور المجتمع المدني والأهلي في عملية التنمية، خاصة في ضوء القدرة الكبيرة لمؤسسات المجتمع الأهلي في الإسهام في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال انتشارها الواسع ومرونة الحركة التي تتمتع بها.

في هذا السياق، أضاف مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري أنه لا بد من استكمال المراجعة التشريعية لقانون 149 لسنة 2019 الخاص بالجمعيات الأهلية، والذي ينظم العلاقة بين الدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية على أسس الشراكة والتكامل.