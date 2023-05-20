السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أسرة صيدلى حلوان تحضر جلسة محاكمة المتهمين بقتله

صيدلي حلوان
صيدلي حلوان

وصلت أسرة صيدلي حلوان، اليوم، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس؛ لحضور جلسات محاكمة المتهمين.

وحضرت والدة المجني عليه بعباءة سوداء اللون، وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها منذ صباح اليوم استعدادًا لنظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان.

 كشفت تحريات المباحث في حادث "صيدلي حلوان"، والمتهم فيها 7 متهمين، وأحالهم النائب العام إلى محكمة الجنايات، عن سبب ودوافع القضية.

وتوصلت التحقيقات إلى وجود خلافات سابقة بین المتوفى ولاء سعيد مصطفى زايد، 32 عامًا، دكتور صيدلي، وزوجته، حيث طلَّق زوجته في وقت سابق على خلفية اكتشاف علاقتها بشخص آخر، وتم التوفيق بينهما بتدخل الأهل وردها إلى عصمته.

وذكرت التحريات أن الخلافات استمرت نظرًا لرغبة الطبيب في إقامة زوجته بصحبته في المملكة العربية السعودية محل عمله، إلا أنها استمرت في الرفض لرغبتها في العيش بمصر وتربية نجلهما بمصر وإدارة الصيدلية الخاصة به وعدم رغبتها في العيش بعيدًا عن أهلها.

صيدلي حلوان محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس جلسات محاكمة المتهمين خلافات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض.. ورئيس الشعبة يكشف لـ"الدستور" الأسباب

وزير التعليم يعلن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من العام المقبل

"الرى": خطة استثمارية لتنفيذ مشروعات قومية لمواجهة التحديات المائية

ختام حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات في بني سويف

فناربخشة يصدر بيانًا بشأن واقعة "البصق على تريزيجيه" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى